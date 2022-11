Ako sa zbaviť nechutného brucha? 4 kroky a bude preč!

Spaľovanie brušného tuku je skutočne náročná úloha a treba k nej pristupovať seriózne, ak chcete vidieť výsledky. Je to problém mnohých ľudí a netreba sa za to hanbiť. Dôležité je sa pustiť do práce, pretože brušný tuk sám od seba zázračne nezmizne.

Tuku na bruchu sa zbavuje ťažko. Zdroj: Shutterstock

Jediným dlhotrvajúcim riešením je cvičenie v spojení so správnou stravou. Začať treba postupne a udržať pravidelnosť. Tieto štyri kroky vás navedú ako na to.

Prvý krok: Bielkoviny a nízkosacharidová strava

Bez diéty sa veľkého brucha zbaviť nedá. Treba si nastaviť stravu tak, aby ste prijímali čo najmenej sacharidov, bieleho cukru vôbec a vaša strava by mala byť bohatá na produkty obsahujúce kvalitné bielkoviny. To sú vajíčka, mliečne výrobky bez príchutí či mäso zo spoľahlivých zdrojov. V prípade tréningu sa odporúča dať si proteínový doplnok.

Strukoviny sú bohaté na bielkoviny, vlákninu a vitamíny. Zdroj: Shutterstock

Bielkoviny sú dôležité preto, že potláčajú chuť do jedla. Pri ich konzumácii sa uvoľňujú hormóny zodpovedné za pocit sýtosti a to znamená, že počas dňa zjete menej. Aminokyseliny, ktoré v tele naštartujú syntézu bielkovín, prispievajú k budovaniu svalovej hmoty. Bielkoviny vám rovnako pomáhajú znížiť množstvo prijatých sacharidov, ktoré sa ukladajú na bruchu vo forme tuku.

