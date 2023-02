Nápojmi proti večernému maškrteniu! Týchto 6 vám spáli brušný tuk rýchlejšie

Ak patríte k tým, čo sa snažia do leta zhodiť nejaké to kilečko, bez vyváženej stravy a cvičenia to nepôjde, ale pomôcť môžu aj správne nápoje v správny čas. Niektoré treba skutočne vypiť večer pred spaním, aby mohli naštartovať rýchly proces metabolizmu a trávenia.

Podporený tráviaci systém je prvým krokom na ceste chudnutia. Ak sa cítite neustále nafúknutí, potom vám konzumácia týchto nápojov pomôže dostať sa do pohody.

Škoricový čaj

Škoricový čaj môže poriadne naštartovať váš metabolizmus. Zdroj: Shutterstock

Konzumácia škorice vo forme čaju pred spaním môže poriadne naštartovať váš metabolizmus. Je nabitá antioxidačnými a antibiotickými vlastnosťami. Funguje ako detoxikačný nápoj, priaznivo pôsobí na trávenie a pomáha pri zápche. Kombinovať sa môže aj s medom.

Príprava: Čajovú lyžičku škoricového prášku zalejte 250 ml vriacej vody a nechajte lúhovať 20-30 minút. Čaj popíjajte aspoň pol hodinu pred spaním.