TOP 6 potravín na dobrú náladu a jasnú myseľ. Štvorku jedzte každý deň

Niektoré potraviny môžu byť obzvlášť dôležité pre zdravie mozgu a podporu duševného výkonu. Vďačia za to hlavne vysokému obsahu vitamínov skupiny B, horčíka, fosforu, zinku, vápnika a kyseliny linolovej. Tipy na potraviny, ktoré podporujú nervovú činnosť a pomôžu vám uvoľniť stres máme z redakcie Dobré jedlo.

1. Horká čokoláda

Na nervy je najlepšia horká 70 % čokoláda. Zdroj: Shutterstock

Znižuje stres dvoma spôsobmi, a to chemicky aj pôsobením na emócie. Už samotné rozpúšťanie kúska čokolády v ústach vám prináša pôžitok, ktorý eliminuje napätie. Horká čokoláda je bohatá na antioxidanty flavonoidy, ktoré znižujú hladinu stresových hormónov v tele, pomáhajú zvýšiť prietok krvi do mozgu, zlepšiť pamäť a reakčný čas. Účinok pocítite, keď denne zjete 30 g čokolády so 70 % obsahom kakaa.

