TOP spaľovače: 8 korenín a byliniek, ktoré pomôžu schudnúť

Keramická onlay sa zhotovuje na zuboch s veľkou stratou tkanív. Ide o technológiu, kedy sa na zube ponechajú všetky pevné časti skloviny a zuboviny a to čo chýba, sa nahradí keramickou výplňou. Tá sa zhotovuje na mieru mimo ústnej dutiny a je na nerozoznanie od zuba, na ktorý sa prilepí. Pevnosť keramickej onlay je niekoľkonásobná v porovnaní so samotným zubom a pri dodržaní pracovného postupu je veľmi výnimočné, aby z akýchkoľvek príčin odpadla. Vo všeobecnosti je to veľmi šetrná, estetická a spoľahlivá metóda ošetrenia deštruovaných zubov.