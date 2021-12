Najlepšie začiatočnícke cviky na pevné brucho. Oceníte po Vianociach!

Hneď sa môžete vrhnúť na prvý cvik. Dajte si na zem karimatku a začnite:

Cvik č.1

Ľahnite si na chrbát, ruky dajte za hlavu.

S výdychom pokrčte pravé koleno a k nemu pritiahnite trup a ľavý lakeť. Nadýchnite sa, pokrčenú nohu natiahnite a vystriedajte strany – pokrčte ľavé koleno ak nemu smerujte ľavý lakeť. Pokračujte v striedaní.

Chrbát a brucho po celý čas tlačte k podložke.

Najčastejšie chyby: Podopieranie hlavy rukami, prehýbanie sa v chrbte smerom nahor.

Cvik č.2

Ľahnite si na chrbát a obe nohy zdvihnite nahor do pravého uhla.

Chrbát majte stále pritlačený k podložke.

Vystreté nohy spúšťajte dolu, asi pri uhle 45 stupňov k podložke ich pokrčte v kolenách a vráťte do východiskovej polohy, čiže vystreté a do pravého uhla k podložke.

Najčastejšie chyby: Púšťanie natiahnutých nôh nižšie, než udržia vaše svaly a následné prehnutie v chrbte, ktorý sa odlepí od podložky.

Cvik č.3

Ľahnite si na chrbát, nohy trošku zdvihnite a striedavo krčte a naťahujte raz ľavu a raz pravu nohu. Vystretá noha je vždy nad podložkou, nie položená na zemi.

Chrbát a brucho stále tlačte k podložke.

Najčastejšie chyby: Zdvíhanie chrbta z podložky.

Cvik č.4

Sadnite si, oprite sa za chrbtom o zem lakťami alebo dlaňami, zdvihnete vystreté nohy nad podložku a začnite nimi cvičiť "nožnice".

Opakujte aspoň 30x.

Najčastejšie chyby: Zlé dýchanie a technika – čím nižšie dáte nohy nad podložku, tým viac brucho zaberá. Nesnažte sa dávať ich však za každú cenu dávať čo najviac dole, bolo by to na úkor správneho vykonania cviku.

Cvik č.5

Ľahnite si na chrbát, pokrčte nohy, zdvihnite hlavu nad podložku, ruky si dajte za ňu a začnite klasické "skracovačky".

S výdychom zdvihnite hlavu a hrudník mierne hore hore, s nádychom sa vráťte späť do východziej polohy.

Najčastejšie chyby: Podopieranie hlavy rukami, zlé dýchanie.

Cvik č.6

Pretočte sa na brucho a spravte "plank" - zaprite sa o predlaktia tak, aby ste lakte mali pod ramenami. Telo je vystreté, chrbát pevný, o podložku sa opierate len špičkami chodidiel.

Zatiahnite brucho a v tejto pozícii sa snažte vydržať čo najdlhšie.

Najčastejšie chyby: Nespevnené brucho, prehýbanie sa v chrbte, zlé umiestnenie lakťov a nepravidelné dýchanie.