Najlacnejší TRIK na spomalenie starnutia. Funguje aj po 50-tke!

Nikdy na dieťa netlačte. Nedovoľte, aby prevládali pri „odplienkovaní“ negatívne emócie. Veľa s ním hovorte. Vek päť rokov je už dosť hraničný, takému „veľkému“ dieťaťu už dokážete veľa vecí vysvetliť. Verím, že ste to skúšali aj pomocou hračiek. Mackovia a iní plyšoví kamaráti musia predsa tiež kakať. Deti to ľahšie pochopia a postupne zavedú do praxe. Skúste najprv nočník alebo redukciu na toaletu. Je možné , že sa váš synček bojí veľkej a hlbokej misy, zvuku pri splachovaní, nestability pod nohami, ktoré mu visia vo vzduchu. Pomáha podložiť pod nožičky stolček. Keď hovoríte, že ste už vyskúšali všetko, tak vám len môžem odporučiť návštevu detského psychológa.