Najlacnejší spôsob, ako sa zbaviť kíl: Robte TOTO a máte postavu ako v 20-tke

U chlapca by sme mali začať jemne sťahovať predkožku zhruba v druhom roku života. Často sa stáva, že pri započatí starostlivosti o predkožku v neskoršom veku dieťa jednoducho nespolupracuje, keďže na túto časť hygieny nie je zvyknuté. Väčšina chlapcov má po narodení takzvanú fyziologickú fimózu. Je to stav, keď sa predkožka stiahnuť nedá, pretože je užšia, a zároveň prirodzene nalepená na žaluď. Postupným dozrievaním sa vnútorný a vonkajší list predkožky oddeľujú. Tomuto procesu napomáha aj tvorba mazu v predkožke, ktorá sa prejaví ako belavé povlaky, prípadne hrčky, ktoré sa hromadia v predkožke. Zhruba v troch rokoch by mal byť tento proces ukončený. V prípade zúženej predkožky je ešte možné vyskúšať lokálnu liečbu kortikoidným krémom, ktorá má taktiež veľmi dobré výsledky, avšak veľmi dôležitým faktorom je už spomínané sťahovanie predkožky. Pokiaľ sú možnosti kozervatívnej terapie vyčerpané, nasleduje v prípade zúženej predkožky liečba chirurgická. Odporúčam návštevu v ambulancii detského urológa.