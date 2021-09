Hygiena na toalete: 5 chýb, ktoré robíme najčastejšie. Číslo 4 nepodceňujte!

Možno vás to prekvapí, ale aj v hygiene na toalete môžete robiť niekoľko chýb, ktoré zvyšujú riziko zdravotných ťažkostí.

1. Smer, ktorým sa utierate

Prvé a jedno z najdôležitejších pravidiel, ktoré by ste nemali nikdy porušovať pri hygiene konečníka, je smer, ktorým sa utierate. Správny je pohyb odpredu dozadu. Zabúdať by na to nemali najmä ženy. Zavlečenie črevných baktérií do intímnych partií či vznik zápalu močového mechúra je u nich rizikovejšie kvôli blízkosti močového mechúra a análneho otvoru.