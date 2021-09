Nadmerné búšenie srdca: Nejde len o príznak infarktu

Optimálna teplota v miestnosti, kde dieťa spí by mala byť v rozmedzí od 18 do 22 stupňov, bez ohľadu na to, či je zima alebo leto. Okrem teploty vzduchu je dôležitá aj vlhkosť. Priveľmi suchý vzduch môže spôsobiť problémy so suchosťou slizníc i pokožky, vlhký zase zvyšuje riziko výskytu plesní. Pod 40 je málo, nad 70 priveľa. Dieťa zbytočne neobliekame vrstvami oblečenia, aby sme ho neprehrievali. V bytoch, kde je neraz viac ako 23 stupňov, dieťa nemá dôvod byť na noc ešte aj naobliekané. Jeho telesnú teplotu najlepšie určíme dotykom v oblasti krku, nie na končatinách, ktoré spravidla bývajú vždy chladnejšie. Dieťa by malo byť vhodne oblečené a prikryté. Každý deň treba miestnosť vyvetrať, hlavne večer pred spaním.