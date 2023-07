Nádej pre onkopacientov. Inovatívny kybernôž už aj na Slovensku!

Pri liečbe onkologických pacientov bude nová nemocnica v bratislavských Boroch využívať kybernetický nôž. Ide o robotický prístroj vhodný napríklad na ožarovanie malých nádorov v mozgu, pľúcach či v prostate. Ako informovala marketingová špecialistka siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare Bibiána Ovečková využiť sa dá aj pri ožarovaní metastáz v pečeni, mozgu alebo v uzlinách.

„Systém vie sledovať pozíciu nádoru počas ožarovania, reaguje na najmenšie pohyby pacienta, ktorý leží pri liečbe na stole. Kybernetický nôž používa rotujúce robotické rameno, ktoré sa pohybuje a ohýba okolo pacienta, aby zacielilo na nádory s vysokou presnosťou. Mimoriadna presnosť prístroja umožňuje používať veľmi vysoké dávky žiarenia,“ priblížila Bibiána Ovečková.

Ako pre Plus Jeden deň vysvetlila primárka novootvoreného oddelenia radiačnej onkológie Margita Pobijáková, „robotické rameno drží lineárny urýchľovač, tým sa môže pohybovať všetkými možnými smermi okolo pacienta. Z urýchľovača ide tenký zväzok žiarenia, ktorý ide priamo do cieľového ložiska. Hore na stene sú umiestnené dva röntgeny, ktoré celý čas robia snímky pacienta, vďaka čomu vieme neustále kontrolovať pozíciu cieľového ložiska. Tá liečba je naozaj extrémne presná, preto je možné dať do cieľového ložiska aj vysokú dávku žiarenia."

Kybernetický nôž v nemocnici Bory je prvým na Slovensku. Môže sa využiť jednorazovo ako alternatíva k operačnému odstráneniu nádoru, ale aj ako opakované stereotaktické ožarovanie. „Počet frakcií, respektíve opakovaní, je oveľa nižší ako pri klasickom ožarovaní, často až päťnásobne,“ doplnila Ovečková.

Nemocnica deklarovala, že prístrojom vie ročne liečiť 300 pacientov. Má ho zazmluvnený so súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union. So štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou o tom rokuje. Spustenie kybernetického noža víta aj výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová.

Viac fotografii z Nemocnice Bory nájdete v GALÉRII TU.

Počuli ste náš podcast?