Myslíte si, že ste inteligentní? Potom nikdy nereagujete takto

Inteligencia sa môže prejaviť mnohými spôsobmi. U niekoho je silná stránka emocionálne inteligencia, iný exceluje vo vedeckých poznatkoch alebo je bohatý na životné skúsenosti. Niečo však majú všetci spoločné. Niektoré druhy správania u ľudí s vysokým IQ zaručene neuvidíte. Ktoré sú to? Prezradil nemecký portál fuersie.de.

Vždy chcete mať pravdu

Hoci by to mohlo byť pre niekoho samozrejmosťou, inteligentní ľudia nikdy netrvajú na len svojej pravde. Prečo je to tak? S múdrosťou sa väčšinou spája sebareflexia. Uvedomujete si, že nikdy nemôžete vedieť všetko. Práve preto si zachovávate otvorenú myseľ voči iným názorom a možnostiam. Chápete, že váš pohľad na vec nemusí byť nutne správny. Nekonáte unáhlene a svoju pravdu sa vždy pokúsite vysvetliť, ale netrvajú na nej.

Vyvyšujete sa

Čím viac sa dokážete vcítiť do druhých, tým viac pochopenia pre nich máte v rozličných situáciách. Mnohí sa vedia vžiť len do situácií, ktoré zažili. Obzvlášť vnímavým sa to však podarí aj bez osobných skúseností. Inteligentní ľudia sú málokedy nechápaví, vedia si predstaviť ako sa môže ten druhý cítiť. Automaticky to však neznamená, že akceptujete a schvaľujete všetko, čo daná osoba robí.

Zvaľujete vinu na druhých

Kto rá robí chyby? Určite nikdy nie je príjemné priznať sa, že ste sa pomýlili alebo ste spôsboili problém. Ak v tom vidíte príležitosť ako sa poučiť, nie je to s vašou inteligenciou zlé. Priznať chybu a posunúť sa ďalej. V opačnom prípade sa budete cítiť urazení, ak vás konfrontujú s tým, že skutočne urobili chybu a mátesa k tomu priznať.

Konáte impulzívne

V extrémnych situáciách často vyhrávajú emócie. Inteligentní ľudia však nemajú tendenciu konať impulzívne. Premýšľate dopredu o dôsledkoch, predstavujete si rôzne možnosti, kým začnete konať. Uvedomujete si, že niekedy je veľmi dôležitá sebadisciplína, aby ste potom svoje rozhodnutie nemuseli ľudovať.

Odúsvate povinnosti

Hoci ste šikovní, niekedy sa do nepríjemných úlohe nehrniete. Uvedomujete si však, že čím dlhšie ich budete tlačiť pred sebou, tým horšie sa vám budú plniť. To je dôvod, prečo majú inteligentní ľudia tendenciu riešiť napríklad nepríjemné rozhovory a otravné úlohy čo najskôr, kým sa začnú nabaľovať.