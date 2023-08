Myslela si, že je to infarkt. 40-ročnú Emu zachránil záchvat

O svoju skúsenosť sa s nami podelila čitateľka Ema. Ak aj vy chcete svoj príbeh zdieľať s ostatnými, napíšte nám na mail: [email protected]

Chcela by som sa s vami podeliť o môj príbeh a verím, že môže niekoho inšpirovať. Moje meno je Ema a môžem o sebe povedať, že som bola vorkoholička. Pätnásť rokov som uprednostňovala kariéru nad všetkým ostatným, vrátane svojho zdravia a osobného šťastia. No jedného dňa, bolo to pár dní pred odovzdaním veľkého projektu, moje telo povedalo dosť! Dosť bolo nepravidelného jedenia, minima spánku a takmer 20-hodinového pracovného času sedem dní v týždni. Moje srdce začalo zrazu divoko búšiť, stála som v zasadačke okolo mňa kolegovia a podriadení. Roztriasla som sa, dokumenty mi vypadli z rúk. Na hrudi som cítila silné zvieranie. Počula som tlkot vlastného srdca v ušiach, prehlušilo výkriky kolegov, ktorí sa ku mne rozbehli, keď som sa sunula k zemi. Sanitka prišla do pár minút a odviezli ma do nemocnice.

Po niekoľkých testoch, za mnou prišla lekárka, v rukách držala výsledky krvi. Povedala, že mám katastrofálny krvný obraz, chýbajú mi minerály, vitamíny. Mala podozrenie, že som anorektička. To, čo som ja mylne považovala za srdcový infarkt sa ukázal byť záchvat paniky. Odporučila mi nájsť si psychologičku, pravidelne jesť a spať aspoň osem hodín. Najprv som bola pobúrená, mala som pocit, že môj problém neuveriteľne zľahčila. Veď som cítila, že mám smrť na krajíčku. Keď som prišla domov, otvorila som počítač a do vyhľadávača zadala: panický záchvat. Čím dlhšie som si o ňom čítala, tým som si bola istejšia, že ak neprestanem žiť v neustálom strese a napätí, môžem prísť o niečo, čo je oveľa dôležitejšie ako úspech v práci - môžem prísť o zdravý rozum a svoj život.

Preto som sa rozhodla vyhľadať terapeutku, aby mi pomohla pochopiť príčiny môjho vorkoholizmu a nájsť nový zmysel života. Bol to náročný rok plný sebareflexie a zmien, no stálo to za to. Postupne som sa naučila, že práca nemôže byť jediným zmyslom môjho života. Začala som si viac vážiť čas strávený s rodinou a priateľmi. Uvedomila som si, že spoločné chvíle a zážitky s blízkymi majú neporovnateľnú hodnotu. A niečo, čo som kedysi úplne zanedbávala, sa stalo dôležitým pilierom môjho života - záľuby. Začala som maľovať, čo ma už dlho lákalo, no nikdy som nemala čas. Maľovať ma napĺňa radosťou a je to výborný spôsob, ako sa vyjadriť a relaxovať. Dnes sa cítim šťastnejšia a vyrovnaná. Práca je stále dôležitá, no naučila som sa, že nie je všetkým. Prácu som sa naučila rozdeliť medzi členov tímu, prestala som všetko stokrát kontrolovať. Život má mnoho krásnych stránok, ktoré treba objavovať a vychutnávať. Ak týmto mailom inšpirujem aspoň jednu osobu, aby sa nad sebou a našla rovnováhu medzi pracovným životom a osobnými záujmami, budem veľmi šťastná.

Poznáte rozdiel medzi infarktom a panickým záchvatom?