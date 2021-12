Muži po 50-tke: Pred problémami s PROSTATOU ochránia 2 obyčajné potraviny

Väčšina ľudí sa narodí s určitým stupňom astigmatizmu. Ide o vrodenú poruchu zakrivenia rohovky, pričom astigmatizmus do 0,5 - 0,75 cylindrickej dioptrie má takmer 70% populácie. U zvyšku je vyšší. Astigmatizmus môže počas života mierne narastať. Nízky astigmatizmus nie je nutné korigovať v okuliaroch a stačí korigovať len sférickú chybu. Astigmatizmus nad 1,0 a viac už korigujeme torickými sklami v okuliaroch alebo torickými kontaktnými šošovkami. Pri astigmatizme do 1,0 cylindrickej dioptrie stačí často len zvýšiť hodnotu sférickej dioptrie. Všetko sa musí subjektívne vyskúšať a zvolí sa taká korekcia, ktorá je pre pacienta najznesiteľnejšia. Vy máte na jednom oku fyziologický astigmatizmus 0,5 a na druhom oku mierne vyšší do 1,0 dioptrie. Vekom, poklesom viečok, môže dochádzať aj k miernemu nárastu astigmatizmu. Tiež suchosť očí môže mierne zvyšovať hodnotu astigmatizmu. Všetky tieto faktory mohli ovplyvniť to, prečo vám bol zistený astigmatizmus až vo veku 34 rokov. Dôležitá je pre vás dobrá okuliarová korekcia alebo kvalitné kontaktné šošovky. Astigmatizmus s krátkozrakosťou sa dá v dnešnej dobe riešiť aj bezpečnou, bezbolestnou a rýchlou laserovou operáciou, keď laserový lúč upraví zakrivenie očnej rohovky.