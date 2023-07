Multivitamínové ríbezle! Koľko bobuliek pokryje dennú dávku céčka?

Ríbezle možno nazvať aj multivitamínovými bobuľkami. Všetky tri farby sú bohaté na vitamín C, najviac ho však obsahujú čierne. Stačí zjesť denne asi tridsaťpäť bobuliek a pokryjete dennú potrebu tohto vitamínu. Oproti červeným a bielym ríbezliam, majú čierne aj vyšší podiel vlákniny, čo je ideálne pre trávenie.

Oplatí sa ich kombinovať

Potešia vás aj protizápalovým účinkom. Vďaka svojej výraznej farbe sú bohaté na takzvané antokyaníny. Siahnuť by mali po nich aj športovci, lebo podporujú regeneráciu, ale ochránia vás pred boľavými svalmi. Po tréningu si môžete pochutnať na čerstvých bobuliach alebo si ich pridajte do kokteilu. Červené a biele ríbezle obsahujú menej sacharidov ako čierne. Okrem spomínaného vitamínu C, vás potešia aj obsahom draslíka, horčíka či železa. Kvôli poslednému menovanému minerálu sa kombinovať červené a čierne ríbezle. V žiadnom inom druhu ovocia sa železa nenachádza viac.

Hladšia a pevnejšia

Využite sezónu a pravidelne si doprajte za hrsť ríbezlí, poďakuje sa vám aj pokožka. Štúdia japonskej univerzity v Hirosaki ukázala, že najmú tmavé bobule zlepšujú hladinu kolagénu v organizme. Vďaka tomu bude vaša pokožka pevnejšia a hladšia. Sú ideálnou súčasťou redukčných diét. Výhodou je vysoký obsah vlákniny a relatívne nízky obsah kalórií. Zaručia pocit sýtosti a zároveň zabraňujú pocitu nafukovania.

Ak ste si už pochutnali na čerstvých plodoch, môžete si niečo dobré upiecť. Letné popoludnie vám výborne osviežia ríbezľové slimáky. Vyskúšajte recept z Dobrého jedla, určite vám zachutí. Nájdete ho na druhej strane ►