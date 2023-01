Mozog nevie, že zomrel. 10 minút po smrti sa deje čosi zvláštne, zistili vedci

Čo je vlastne smrť? V medicíne ide o stav, kedy srdce prestane biť a krv prúdiť do mozgu. Jeho funkcie sa zastavia, vrátane tých, ktoré telo udržujú pri živote. I mozog samotný. Zdá sa však, že len glukóza z krvi pre jeho aktivitu nestačí. Aj tesne po smrti je totiž mozog schopný vykazovať jemnú aktivitu.

Podľa dát výskumníkov z New York University Langone School of Medicine vedomie človeku ostane aj krátko po tom, čo telo prestane žiť.

20 sekúnd

Doktor Sam Parnia a jeho tím sa pozreli na štúdie ľudí z Európy a USA po srdcovom infarkte, no podarilo sa im vrátiť späť do života. Odborník vysvetľuje, že mozgová kôra, centrum myslenia, sa v čase smrti spomalí, čo vyústi v mozgovú smrť.

„Skúmali sme ľudskú myseľ a vedomie pri umieraní, aby sme pochopili, či vedomie okamžite zanikne alebo sa ešte nejaký čas po smrti zachová. A ako to súvisí s tým, čo sa v reálnom čase vnútri mozgu deje," hovorí doktor. Krátko po skone na snímači mozgovej činnosti nevidno žiadne mozgové vlny. No to nastane až po dvoch až dvadsiatich sekundách. Čo zatiaľ mozog robí?

Živý mŕtvy

Zaujímavé je, že nie len raz sa podarilo mozgovú aktivitu zaznamenať aj tesne po smrti. V marci tohto roka lekári z jednotky intenzívnej starostlivosti v jednej z kanadských nemocníc u jedného človeka monitorovali mozgovú aktivitu ešte desať minút po tom, čo ho odpojili z prístrojov podporujúcich životné funkcie. Teda ešte desať minút po tom, čo tohto človeka prehlásili za klinicky mŕtveho, uňho prebiehala mozgová činnosť porovnateľná s aktivitou počas spánku! Znamená to, že mozog ešte istý čas po smrti jednoducho sníva?

U troch ďalších pozorovaných ľudí sa však čosi také nestalo. Predpokladá sa, že skúsenosť so smrťou môže byť u rôznych ľudí odlišná. Naprieč pacientmi nasnímali odlišné výsledky na encefalografe nielen po smrti ale aj pred ňou.

Vidíte, počujete?

Niektoré zo zistení vedcov z New Yorku sú ešte o niečo mrazivejšie. Istí respondenti z ich vzorky, ktorí sa „zo smrti" prebrali, popisovali, že vnímali doktorov a sestry a počuli ich konverzáciu, hoci boli práve na prahu smrti. Niektoré detaily, ktoré vlastne nemali ako poznať, potvrdil aj zdravotný personál.