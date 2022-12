Kristína schudla 24 kíl. Bolo to ľahšie, ako si myslela, toto stačilo zmeniť

Predstavte si, že máte čerstvých 18, ukončenú strednú školu a pre vysokú postavu vás osloví modelingová agentúra. S jedinou podmienkou spolupráce - musíte schudnúť 15 kíl. To sa stalo Kristíne z Bratislavy s vtedajšou hmotnosťou 78 kilogramov, píše Čas pre ženy.

Chudnutie udrelo na psychiku

Tento zážitok ju vážne zdravotne poznačil. „Najala som si trénerku a nastavila si diétu, pri ktorej som prijímala len 1 100 kcal denne a 3-krát do týždňa som cvičila. Síce som zo 78 kíl schudla na 62, no mala som aj vážny problém – anorexiu. Pozrela som sa do zrkadla a stále som videla len smutné tučné dievča,“ spomína Kristína.

Z drastickej redukčnej diéty nielen vážne ochorela na toto mentálne ochorenie, ale znechutenie zo seba a smútok sa rozhodla zajedať. Z počiatočných 78 kilogramov pred diétou tentokrát pribrala na takmer metrák. Za necelých 8 mesiacov.

„Pozrela som sa do zrkadla a stále som videla len smutné tučné dievča." Zdroj: archív čitateliek

„Na tejto hmotnosti som sa držala asi rok a nevedela som sa pohnúť ďalej," brzdila ju hanba za veľké nepríťažlivé telo, ktoré nechcela ukazovať vo fitku.

„Všetko sa zmenilo, keď som nastúpila do novej práce. Začala som pracovať ako obsluha prevádzky v štúdiu s inovatívnymi bicyklami, kde som začala aj cvičiť. Začali mi miznúť prvé kilá a sama som bola prekvapená, aké to je jednoduché," pochvaľuje si mladá Bratislavčanka.

Aký bol jej recept na zdravé chudnutie, pri ktorom vydržala dodnes? Pokračovanie na ďalšej strane...