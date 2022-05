Dokonale štíhla M. Minichová prezradila svoj TRIK. Verili by ste, že má 2 deti?

Vaša sestra je lekárka, vy ste za prirodzenú či prírodnú liečbu. Nehádate sa?

Nie. Sophia študuje zubarinu, máme v rodine budúcu zubnú lekárku. Ja si myslím, že je dôležité hlavne počúvať svoje telo. Keď ma bolí hlava, nesiahnem hneď po tabletke, telo mi tým chce asi niečo povedať. Skúsim vypiť pohár vody, oddýchnuť si, na chvíľu si

ľahnúť, vyvetrať, poprípade ísť do prírody. Moja cesta je čím menej medikamentov. Ak sa zdravo a rozumne stravujete, občas športujete a najmä pozitívne rozmýšľate, je to podľa mňa cesta k dobrému životu.

Čo vám pomáha pozitívne rozmýšľať?

Dôležitý je pre mňa odpočinok a upratané myšlienky. Obklopovať sa príjemnými ľuďmi podobného nastavenia, mať dobré vzťahy

doma i v práci. A robiť, čo ma baví, nenechať sa tlačiť do vecí, ktoré robiť nechcem, donekonečna sa prispôsobovať. Dôležité je

nájsť istú harmóniu a byť spokojný. Potom je spokojné a šťastné aj vaše okolie.

Darí sa vám byť šťastná?

Niekedy si ani neuvedomujeme, aký sme vlastne šťastní. Až keď zažijeme ťažšie obdobie, vieme si to vážiť. Ja sama som žila istý čas v toxickom vzťahu a nebolo to ľahké. Urobila som v živote obrovskú zmenu a viem, aké dôležité je byť v pohode. Zladiť sa v partnerskom vzťahu je nesmierne náročné, je to neustála práca a mnoho kompromisov. A niekedy to nejde, nech robíte čokoľvek. Teraz som šťastná. Ale musela som prejsť náročnými vecami. A ak máte deti, je obrovská zodpovednosť vychovať z nich zodpovedných ľudí. To je teraz moja úloha. Pracujem na tom, čítam knihy o rodičovstve, montessoriovskú pedagogiku, chcem mať čo najviac informácií. Nedávno som našla krásnu myšlienku: „Keď chceš zmeniť svet, choď domov a miluj svoju rodinu.“

Zdroj: TV Markíza

A čo robíte pre to, aby ste boli taká nádherne štíhla?

Neprejedám sa, užívam si skôr kvalitu ako kvantitu jedla. Veľa sa hýbem, cvičím, aj po meste chodím radšej peši ako autom. Diéty nedržím. Keď sme mali doma korytnačku, ktorá jedávala šalát, syn mi povedal – mami, však ty sa stravuješ rovnako ako naša korytnačka! Tak som sa ho spýtala – no, a koľko sa korytnačky dožijú? Snažím sa variť zdravo, zeleninové jedlá, cestoviny, ryžové pokrmy, ryby, morské plody. A nakupujem len minimálne drobnosti na maškrtenie. Keď nie sú doma, tak ich nemôžeme jesť a nepriberieme. To je jediná cesta.

„Hory sú môj druhý domov,“ vraví herečka Milena Minichová. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CRtwoN6rTeh/

Ste známa svojou vášňou pre hory a prírodu. Ako ste sa k takému koníčku dostali?

Vďačím za to svojim rodičom a tiež tomu, že na základnej škole som bola v turistickom oddiele a veľmi sa mi to zapáčilo. Dokonca som asi v dvanástich vyhrala majstrovstvá Slovenska v turistickom behu. Hory sú pre mňa druhým domovom.

A iné športy?

Mám rada beh, plávanie, bicykel, jogu. Niekedy mi stačí ísť sa len tak prejsť do prírody. Keď idem na pár hodín do lesa či do hôr, tam

si najlepšie oddýchnem.

Celý rozhovor s Milenou Minichovou nájdete v májovom čísle časopisu Zdravie.