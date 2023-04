V menopauze sa tuk začne hromadiť na bruchu. Bráňte sa!

Medzi 20. a 50. rokom priberú ženy v priemere 7,5 kg a okolo menopauzy zvykne dôjsť k ďalšiemu nárastu, približne o 4 kg. Ide o priemer, u niektorej sú to 2 kg navyše a u inej aj 10 kg. Tento nechcený prebytok sa, žiaľ, nerozloží harmonicky na celé telo, ale usádza sa najmä na bruchu.

„Priberanie na váhe okolo päťdesiatky súvisí s hormonálnymi zmenami,“ vysvetľuje Rafael Gruman, odborník na výživu. „Pokles ženských hormónov estrogénu a progesterónu znižuje základný metabolizmus: telo teda prirodzene míňa menej energie, čo podporuje priberanie, ak sa energetický príjem nezmení."

Prečo priberáme hlavne na bruchu?

„Jednoducho preto, že začne prevládať testosterón, mužský hormón, ktorý podporuje ukladanie tuku na brušnom páse ako u mužov. Okrem toho, že to môže narušiť harmóniu ženskej siluety, sa tento nový tuk ukladá do hĺbky, ide teda o viscerálny tuk. Ten nepriaznivo ovplyvňuje zdravie tým, že zvyšuje najmä kardiovaskulárne riziká," upozorňuje odborník. Toto dokáže zaskočiť najmä tie z nás, ktoré v mladosti mohli pojesť čo chceli a nikdy nepribrali, alebo kilečko-dve navyše rýchlo zhodili. No ani teraz sa s priberaním nemusíme zmieriť!

S menšími zmenami v stravovacích pravidlách si môžeme zachovať postavu, zostať štíhle alebo zhodiť prebytočné kilá. Aj po päťdesiatke!