Mekyho premohol zradný ZÁPAL pľúc. Suchý sa hlási inak ako KAŠĽOM!

Ak ste ešte kontaktné šošovky nikdy nenosili, odporúčam vám nechať si poradiť od odborníkov. V prípade kontaktných šošoviek môžete vyšetrenie absolvovať aj v očnej optike, kde vám optik alebo optometristka poradí a vyberie správne zakrivenie. Naučia vás tiež, ako si kontaktné šošovky aplikovať do oka, vyberať. V dôsledku nesprávnej manipulácie s kontaktnými šošovkami si totiž môžete poškodiť rohovku, čo môže viesť až k jej zápalu. Pozornosť by ste mali venovať aj správnemu skladovaniu šošoviek. Vyvarujete sa tak infekciám rohovky a spojovky. Čo sa týka presného zakrivenia šošovky, je veľmi dôležité, pretože kopíruje zakrivenie rohovky oka. Ak budú mať kontaktné šošovky nesprávne zakrivenie, budú buď veľmi tesné a budú tlačiť rohovku, alebo budú naopak voľné, budú priveľmi kĺzať po povrchu a rohovku zraňovať. To tiež môže viesť k infekcii rohovky. Takéto infekcie bývajú často veľmi zdĺhavé a môžu viesť až ku vzniku rohovkového vredu, čo je závažné očné ochorenie. Často tieto infekcie už nedovoľujú pacientom nosiť v budúcnosti kontaktné šošovky.