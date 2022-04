Medvedí cesnak nesušte a nemrazte: Nová FINTA ho uchová aj bez oleja

Rovnakým spôsobom, ako sa kvasí kapusta, môžete nechať vykvasiť prakticky čokoľvek. Výhodou konzumácie kvasených potravín je vysoký obsah vitamínu C, B a probiotík. Okrem podpory imunity a trávenia, prospejú pečeni i slezine, pomôžu so zápchou i kožnými problémami.

Kvasený cesnak

Prečo sa teda do toho nepustiť aj v prípade medvedieho cesnaku? Naše kolegynky z mesačníka Záhradkár priniesli tento fantastický a super jednoduchý recept, ktorý sa určite oplatí vyskúšať.

Ako na to? Listy medvedieho cesnaku stačí poriadne umyť a nasoliť. Takto pripravený ho vložte do skleneného uzatvárateľného pohára, poriadne utlačte, ako keby ste utláčali sudovú kapustu. Cesnak pustí šťavu. No aby bol celý ponorený, budete mu musieť ešte trochu vody dopustiť. Cesnak zaťažte menším pohárom naplneným vodou.

Do veľkého pohára môžete doplniť prísady od výmyslu sveta - bylinky, korenie, huby či kapustu. Pohár riadne uzavrtie a nechajte kvasiť na tmavom mieste niekoľkých týždňov. Už koncom jari a začiatkom leta vám nakladaný medvedí cesnak spestrí jedlá najmä stredomorskej kuchyne.