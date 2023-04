Tip lekára pre lepší spánok: Ráno spravte túto maličkosť

Dôležité novinky vedci z University of East Anglia a University of Lyon vyskúmali vlastne ako vedľajší produkt projektu nemeckej telekomunikačnej spoločnosti v spolupráci s Alzheimer’s Research UK určeného na výskum tejto choroby. Vyše sedemsto­tridsaťtisíc účastníkov zo 63 krajín hralo špeciálne na tento účel navrhnutú mobilnú hru Sea Hero Quest, kde okrem navigačných úloh odpovedali na otázky týkajúce sa demografických charakteristík vrátane spánkových návykov, informuje ScienceDaily.

40 minút+

Podľa štúdie publikovanej v decembri 2022 priemerná dĺžka spánku týchto ľudí bola sedem hodín, čo je povinné zdravotné minimum. Najviac naspali do 19. roku, najhoršie to bolo s mladými dospelými do 33 rokov, trvanie spánku pomaly stúpalo až po päťdesiatke. Podľa hlavných autorov Huga Spiersa a Antoina Courtrota na „spánkový prepad“ vplýva pochopiteľná starostlivosť o malé deti. V tomto kontexte však ženy paradoxne spali priemerne o 7 a pol minúty viac.

Zaujímavé bolo aj to, že nie v každej krajine sú rovnako náruživí spáči. Menej spia napríklad Filipínci, Malaj-čania, Indonézania, ľudia v rovníkových oblastiach, ale aj takí Briti. Pomerne prekvapivo naj­dlhšie v perinách vydržia Albánci, Rumuni, Česi a aj my Slováci. A to až o 20 až 40 minút viac, ako je priemer.

Sťažujú sa

Robíme niečo inak? Závery štúdie by sa zrejme oplatilo ešte overiť, keďže podľa skúseností všeobecnej lekárky MUDr. Diany Baranovej z Košíc to nevyzerá tak, že by sme bonusové minúty cítili. „Spávam výborne, na nedostatok spánku sa nesťažujem – toto počúvam len skutočne výnimočne. Z mojich skúseností v ambulancii aj mimo nej musím skonštatovať, že ľudí, ktorých trápi nedostatok spánku, je čoraz viac. Za posledné roky rastie počet takýchto ‚nevyspatých‘ pacientov doslova astronomickým tempom,“ hovorí.

Pacienti sa jej sťažujú na problémy so zaspávaním, časté nočné budenia, príliš skoré ranné vstávanie či plytký a nekvalitný spánok. „Ide v zásade o poruchy spánku a v konečnom dôsledku ruka v ruke prichádzajú aj nepríjemné fyzické a psychické následky,“ pokračuje odborníčka.