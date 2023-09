Trvá vaša nádcha dlhšie ako týždeň? Možno sa hlási iné ochorenie

„Hovorí sa, že nádcha liečená či neliečená trvá sedem dní. Vždy odporúčam už pri prvých príznakoch zvýšiť príjem tekutín, vitamínov v podobe čerstvého ovocia a zeleniny, znížiť fyzickú aktivitu a vyvarovať sa spoločenských priestorov,“ zdôrazňuje všeobecná lekárka MUDr. Michaela Macháčová. „Z voľnopredajných liečiv sú vhodné šetrné spreje do nosa, ktoré odstránia nepríjemný opuch.“ Po pár dňoch by sa vám malo lepšie dýchať. Lekára navštívte až vtedy, keď sa objaví bolesť hrdla, uší, teplota alebo kašeľ. V tomto prípade treba zistiť, či nejde o bakteriálnu infekciu. Rovnako sa na odborníka obráťte, ak sa stav nádchy nezlepší za sedem až štrnásť dní.

Dráždi vás peľ?

Klimatické zmeny spôsobili aj rýchly nástup alergií. „Všetko rozkvitne naraz. Silná koncentrácia peľov v ovzduší spôsobí dráždenie očí, nosa a ťažkosti majú aj ľudia, ktorí doteraz prejavy alergie nemali,“ upozorňuje odborníčka. Odlíšiť obyčajnú nádchu od alergickej pomáha všeobecnému lekárovi nielen klinické vyšetrenie, ale i údaje už o existujúcej alergii a jednoduché vyšetrenie zápalového markera priamo v ambulancii. Nie je na škodu všímať si reakcie tela, aby ste vedeli lekárovi povedať, kedy pociťujete zhoršenie stavu. Alergická nádcha nie je len doménou mladších vekových kategórií, môže vás prekvapiť kedykoľvek.

Prejaví sa u tretiny

„Päťdesiat až osemdesiat percent vzniku alergie je podmienených dedične. Nededí sa však konkrétna, ale predispozícia reagovať alergicky,“ približuje všeobecná lekárka. „Na Slovensku tento gén nosí v sebe približne polovica obyvateľstva, alergia sa prejaví až u tretiny ľudí. Alergiológovia predpokladajú, že postupne bude alergikom prakticky každý človek. Podieľajú sa na tom nielen klimatické zmeny, znečistenie životného prostredia, ale i to, čo si obliekame a jeme. Okolie mení našu genetickú výbavu. Z generácie na generáciu sa zvyšuje náchylnosť na alergiu.“ V závislosti od ročného obdobia trpí u nás alergickou nádchou 15 až 30 percent dospelej populácie. Ak vám teda nádcha neprechádza, určite navštívte lekára. Mierne príznaky alergickej nádchy zvládne aj všeobecný lekár. Môže vám predpísať určité lieky proti alergii.

Ohrozuje čuch i chuť

Konečnú diagnózu alergickej nádchy určí až alergiológ. „Včasná diagnostika je dôležitá pri závažnejších prejavoch tohto ochorenia. Môžu sa tak minimalizovať komplikácie alergie,“ hovorí o tom, prečo sa oplatí navštíviť odborníka. „Diagnóza sa najčastejšie stanoví kožným testom. Pomocou malej ihly sa do kože zavedie malé množstvo alergénu. Ak ste alergickí, koža zareaguje. Samostatne alebo na potvrdenie kožného testu možno použiť aj krvný test.“ Počítajte s tým, že alergia je systémové ochorenie celého organizmu, preto sa nepúšťajte do experimentov.

Rozhodli ste sa používať len nosový sprej? Na zmiernenie prejavov alergickej nádchy treba toho urobiť viac. „Vetranie bytu hlavne v skorých ranných hodinách. Každý večer si treba umyť hlavu, pretože vo vlasoch sa počas dňa usadí veľa alergénov. Ťažkosti sa potom ohlásia v noci,“ pridáva praktické tipy všeobecná lekárka pre dospelých. „Alergény sa snažte eliminovať, ako sa dá. Z farmakologickej liečby je to pravidelné užívanie liekov, antihistaminík, ktoré zmierňujú nepríjemné príznaky alergie.“ Hoci sa vám nemusí alergická nádcha zdať nebezpečná, nie je to tak. Jej chronický charakter môže prerásť do porúch sluchu, čuchu či straty chuti. Podľa odborníčky patrí medzi závažnejšie komplikácie zápal prinosových dutín, astma a poruchy spánku v dôsledku sťaženého dýchania nosom.

