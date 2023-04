Máme tu znamenie zverokruhu Baran. Akí sú títo ľudia?

Asi každý, kto kedy prišiel do kontaktu s niekým narodeným v znamení Barana, potvrdzuje, že sú to veľmi zapamätateľní ľudia. Špeciálne ženy. Baran je ohnivé znamenie, a to sa odzrkadľuje aj na jeho temperamente. Áno, ženy narodené v znamení Barana bývajú tvrdohlavé, ale býva to tvrdohlavosť reprezentovaná skôr odhodlanosťou a vytrvalosťou, než zadubenou neústupčivosťou.

Zdroj: Shutterstock