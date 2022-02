Magické dvojky v dátume 22. 2. 22. Ako ovplyvnia vaše vzťahy?

Kyselina acetylsalicylová v nižších dávkach bráni tvorbe krvných zrazenín a chráni pred upchatím tepien. Liek sa užíva ako súčasť štandardnej liečby nestabilnej srdcovej angíny a akútneho srdcového infarktu, na prevenciu reinfarktov, po operáciách alebo iných zákrokoch na arteriálnych cievach, na prevenciu prechodných ischemických záchvatov a mozgového infarktu. Tento liek nie je vhodný na liečbu bolesti.

Tak ako kaž dý liek, aj kyselina acetylsalicylová má svoje kontraindikácie, keď jej užívanie nie je vhodné. Nemali by ju užívať najmä pacienti so závažným zlyhaním alebo s ochorením obličiek, s poškodením funkcie pečene, pacienti, ktorí sa liečia alebo liečili na vredové ochorenia, prípadne v minulosti prekonali alergickú reakciu na tento liek. Preto je dôležité poradiť sa o každom užívaní lieku so svojím lekárom, ktorý podrobne pozná váš zdravotný stav.