Lupus, cukrovka, HIV či epilepsia. Ktoré známe osobnosti nimi trpia?

V článku, ktorý priniesol britský Cosmopolitan, sa píše o niekoľkých slávnych osobnostiach, ktoré sa verejne priznali k svojim chronickým ochoreniam. Chcú ukázať aj tento aspekt svojho života. Medzi ochorenia, ktoré ich trápia patria napríklad lupus, fibromyalgia či roztrúsená skleróza. Snažia sa tak rozšíriť povedomie o tom, že boj s chorobou sa netýka len bežných ľudí, ale aj tých najslávnejších.

Chronické ochorenie je zdravotný stav, ktorý si vyžaduje dlhodobú liečbu. Existuje celý rad takýchto ochorení, od cukrovky, artritídy, endometriózy až po lupus. Viete, ktoré osobnosti bojujú s akým ochorením?

Lady Gaga

Lady Gaga trpí ochorením fibromyalgia a verejnosť sa o ňom prvýkrát dozvedela v roku 2017. Zdroj: Shutterstock

Lady Gaga trpí ochorením fibromyalgia a verejnosť sa o ňom prvýkrát dozvedela v roku 2017 z dokumentárneho filmu Gaga: Five Foot Two. Kvôli ochoreniu bola nútená zrušiť aj koncert v Brazílii, pretože ju so silným bolestiam previezli do nemocnice.

Fibromyalgia je ochorenie, ktoré spôsobuje bolesť celého tela a človek, ktorý ňou trpí, môže pociťovať aj extrémnu únavu, svalovú stuhnutosť, problémy so sústredením a spánkom. Častejšie postihuje ženy ako mužov a spája s veľkým stresovým vypätím. Liečba neexistuje, ale príznaky sa dajú zmierniť pomocou liekov, terapie a zmeny životného štýlu.