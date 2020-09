Lunárny horoskop na september: Strelcov bude bolieť palec. A vás?

Sledujte kalendár

2. september: Mesiac sa v stredu ocitne v splne. To znamená, že budete mať problémy so spánkom a ráno sa vám nebude chcieť vstavať do práce. Ak ešte máte nejaké dovolenkové dni, tak jeden využite práve v stredu. V práci budete nesústredení a aj tak skoro nič poriadne nespravíte.

10. september: Vyberte sa na masáž, šiju budete mať totiž stuhnutú až príliš. Nikotín vám bude prekážať viac ako inokedy. Ak patríte k tým, ktorí cigaretám nevedia odolať, dnes znížte svoju dennú spotrebu aspoň o polovicu.

17. september: Navštívte kaderníčku, zmeňte strih účesu aj farbu Rozmaznajte svoju pokožku maskami či hydratačnými mliekami. Výborne sa vyspíte.

24. september: Kosti potrebujú pomoc. Zvýšte prísun vápnika, ktorý sa nachádza v mlieku, syroch, orechoch i v maku. Ak máte zničené vlasy, tak dnes im pomôžu masky, balzamy i zábaly.

Baran

Zapamätajte si, že 12. a 13 septembra musíte byť v posteli pred polnocou. Ak sa poriadne nevyspíte, vytvoria sa vám veľké kruhy a vačky pod očami, zbavovať sa ich budete ešte niekoľko dní. Pokiaľ si myslíte, že to vyriešia slnečné okuliare, tak sa od 18. do 20. 9 sústreďte na tekutiny. Veľa pite, najlepšie medzi jedlami. Striedajte vodu, bylinné čaje so slabým zeleným.

Začnite viac relaxovať. Ak ste si v júli a auguste nedopriali poriadnu dovolenku, únava vás doženie práve teraz.