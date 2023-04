Liek na výnimku: Erike s rakovinou ho neschválila poisťovňa, kde pracuje

Aj keď máte na papieri konečne diagnózu, nie je záruka, že na ňu dostanete najlepšiu možnú dostupnú liečbu. Danka si sama dva dni pred oslavou päťdesiatky našla hrčku. Rakovina v prsníku a metastázy v pečeni určili rýchly priebeh nasledujúcich mesiacov: mastektómia, metazektómia z heparu, následne chemoterapia a po nej hormonálna terapia.

„V máji 2016 sa objavili nové metastázy v pečeni, a tak sa nabehlo na novú liečbu,“ opisuje Liga proti rakovine púť jednej z desia­tok pacientok, ktoré sa na nich obracajú. Po hormonálnej a biologickej liečbe nasledoval relaps, Dankina onkologička teda poslala žiadosť na novú liečbu do jej zdravotnej poisťovne. So zamietavým stanoviskom.

Musíte sa vyznať?

Ďalšie mesiace podstúpila rádiofrekvenčnú abláciu (RFA) metastáz v pečeni, opäť hormonálnu liečbu, chemoterapiu a znova RFA. Na termín druhej hospitalizácie čakala presne me­siac, lebo nemocnica nemala dostatok lôžok. „Len vďaka svojim predchádzajúcim skúsenostiam z práce v nemocnici Danka vedela, kde hľadať informácie zo zahraničia, zisťovala si, ako sa postupuje pri jej diagnóze v iných krajinách. Vďaka jej vytrvalosti a neustálemu obvolávaniu sa dostala na potrebné operácie. Hoci vždy čakala dlhšie, ako by to u onkologických pa­cientov malo byť. Liečbu na výnimku jej nikdy neschválili napriek tomu, že sa v jej štádiu bežne podáva v zahraničí,“ tlmočí jej skúsenosti Liga proti rakovine a mne to pripomína hodiny na telefóne, keď sme sa snažili pomôcť aj nášmu ockovi. A tiež prípad známej, ktorá si imunologickú liečbu vzácneho nádoru hradí sama, lebo hoci jej zaberá, poisťovňa ju preplatiť odmieta.

Bezradní

„Z médií poznáme niekoľko takýchto prípadov. Do našej bezplatnej pacient­skej poradne prišli v minulom roku dva takéto podnety. Je zrejmé, že nejde o častý prob­lém, avšak takéto prípady by sa nemali vyskytovať vôbec. Nemôžeme súhlasiť s tým, aby si pacienti finančne náročnú liečbu hradili sami,“ vyjadrili sa pre Zdravie za Asociáciu na ochranu práv pacientov MUDr. Elena Marušáková a JUDr. Radmila Strej­čková.

Schválenie novely zákona 363/2011 minulý rok zabezpečilo našťastie prechod niektorých inovatívnych liekov pre onkologických pacientov z výnimkového režimu do štandardného. „Ide konkrétne o 11 liekov, aj na indikácie rakoviny pľúc, prsníka, prostaty či chronickú leukémiu. Spolu tak v tomto roku ministerstvo zdravotníctva posilnilo oblasť onkologickej terapie o 15 inovatívnych liekov a 19 nových indikácií. Napriek tomu sa stále u pacientov objavujú indikácie na lieky, ktoré nie sú kategorizované,“ dodáva Eva Kováčová z Ligy proti rakovine a pacienti, ktorí so žiadosťou o drahý liek ostali s dlhým nosom, sa obracajú na Onkoporadňu ligy aj naďalej.