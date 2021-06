Zbavte sa tuku na bruchu ! 10 vecí, ktoré funguje RÝCHLO

Prehĺtanie je komplexná a koordinovaná činnosť svalov a nervov, na ktorú však vplýva i naša psychika. Hltací akt má tri fázy, pričom vôľou môžeme ovládať prvé dve. V prvej fáze sa zmiešajú sliny s potravou. Do tejto činnosti sa aktívne zapája jazyk, žuvacie svaly, líca, pery a mäkké podnebie. V druhej fáze sa potrava pomocou hltanového svalstva posúva nižšie. Vtedy sa uzatvorí hrtanová príchlopka, ktorá bráni vdýchnutiu jedla do dýchacích ciest. V tretej fáze sa jedlo posunie z pažeráka do žalúdka. Neuvádzate žiaden zdravotný problém súvisiaci s jedením a prehĺtaním, preto predpokladám, že nejde o dysfágiu, teda o poruchu prehĺtania.

Diskomfort, ktorý pociťujete pri prehĺtaní tabletiek, môže závisieť od mnohých faktorov, napríklad od veľkosti, tvaru, chuti, od miesta uloženia tabletky na jazyku, od adekvátnej tvorby slín, ale aj od viskozity tekutiny, ktorou ju zapíjate. Vo všeobecnosti tekutiny nekladú väčší odpor. Ak teda podržíte v ústach vodu s tabletkou, nemusíte ju tak výrazne vnímať. Ďalšou možnosťou je zapiť tabletku hustejšou tekutinou, napríklad džúsom, jogurtom, alebo umiestniť ju bližšie ku koreňu jazyka. Prípadne vám pomôže, keď si tabletku dáte na lyžičku spolu s tekutinou, pričom pred vyložením obsahu lyžičky v ústach sa ňou dotknete strednej plochy jazyka.