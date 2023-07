Letíte na dovolenku? Pri štarte a pristávaní nikdy nerobte TOTO!

Patríte k tým, ktorí sadnú do auta, autobusu či vlaku a vzápätí zaspia? Pri dlhších cestách je to skvelá výhoda, lebo si aj oddýchnete, aj vám cesta lepšie ubehne. V lietadle to však nerobte, hlavne pri štarte a pristávaní.

Vedci zistili, že spánok počas štartu alebo pristávania vám dokáže spôsobiť značné zdravotné problémy, ktoré môžu pretrvávať ešte dlho po vystúpení z lietadla. Je totiž bežné, že pri rozdielnom tlaku v okolí a vo vnútri ucha môže dôjsť k poraneniu tkanív ucha, čo pocítite ako miernu bolesť. Rozdielne tlaky sú výraznejšie práve pri prudkom stúpaní a klesaní lietadla. Ak ste bdelí, môžete spontánne či vedome tlak v ušiach vyrovnávať. No ak spíte, môže nastať problém.

Tlak môže poškodiť ucho i sluch

Rozdielny tlak v lietadle a vo vašom uchu vedie k podtlaku v Eustachovej trubici, čo spôsobuje pocit upchatých uší alebo až bolesť. Tá sa môže rozšíriť aj na dutiny čela a nad očami. Medzi komplikácie, ktoré to môže spôsobiť, patria závraty, infekcie ucha či poškodenie bubienka, môže dôjsť až ku krvácaniu z nosa, dočasnej strate sluchu či dokonca trvalému poškodeniu sluchu.

Pri zmene tlaku robte tieto veci

Tomuto všetkému sa dá predísť, ak nebude pri štarte a pristávaní lietadla spať a budete vyrovnávať tlak vo vašich ušiach. Môžete to robiť takto:

Vysmrkajte sa alebo použite nosové kvapky, aby ste sa vyhli upchatému nosu a dutinám;

sa alebo použite aby ste sa vyhli upchatému nosu a dutinám; Žujte žuvačku ;

; Ďalšia možnosť je, že si stlačíte nos aby ste nemohli dýchať a jemne nosom vydýchnete, pričom máte zatvorené ústa. Tým sa uvoľní Eustachova trubica;

Efekt má aj zívanie, prehĺtanie slín, cmúľanie cukríkov alebo pomalé pitie .

