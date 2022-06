Lenivá diéta pre všetky 40+. 5 zásad dodržíte, aj keď sa vám nechce. A ten výsledok!

Generický liek obsahuje rovnakú účinnú látku ako originálny, tá musí byť prítomná v rovnakom množstve. Malé rozdiely sú v pomocných látkach, čo však nemá vplyv na účinnosť lieku. Generický môže mať inú liekovú formu – tablety, kapsuly, granulát, kvapky, injekcie, aj farbu v porovnaní s originálnym liekom. Z tohto dôvodu môžu lieky s rovnakou liečivou látkou a rovnakou silou vyrábané rôznymi výrobcami vyzerať úplne inak, ale účinok majú rovnaký. Rizikom je teda užívanie toho istého liečiva vo viacerých liekoch. Keďže sa obchodné názvy často odlišujú, treba si stále všímať názov účinnej látky, ktorá je vždy uvedená na škatuľke menšími písmenami a uistiť sa, že liek sa neužíva duplicitne. Riziko je výrazne vyššie u starších pacientov, ktorí si dávkujú lieky sami.

Denný limit ibuprofénu v rámci samoliečby je 1 200 mg rozdelený do troch dávok. Odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej štyri hodiny. Bez poradenia s lekárom by sa nemal užívať dlhšie ako sedem dní. Samozrejme, vyššia opatrnosť je pri starších pacientoch s pridruženými ochoreniami. Ak si nie ste v súvislosti so svojou liečbou čímkoľvek istí, radšej sa obráťte o pomoc a radu na svojho lekára či lekárnika, a to skôr, než liek užijete.