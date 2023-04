Naštvala lekárku: Dagmar sa sama vyliečila z vážnej choroby, toto jej pomohlo

Zaháňate hlad, alebo si jedlo vychutnávate? Odtrpíte si to neskôr na toalete či bolesťou hlavy alebo sršíte energiou? Správne rozhodnutia zväčša v kvalite života robia podstatný rozdiel. No veľakrát k nim prídeme tŕnistou cestou.

„Stotožňujem sa s výrokom, ktorého autorom je Michael B. Beckwith: Problém je, že keď nezaplatíte dnes za organické jablko, neskôr budete za lekársku starostlivosť. Niekde jednoducho musíte zaplatiť a je len na vás kedy a komu,“ má už dnes Dagmar Rakovická Čanigová, pôvodne šperkárka, po absolvovaní svojej cesty v správnych rozhodnutiach jasno. Niežeby niekedy o svoje zdravie nedbala. No patrí k ľuďom, u ktorých i naj­menší prehrešok mával ničivé následky.

Bludný kruh

„Všetko sa to začalo počas dospievania. Trápili ma dlhodobé tráviace ťažkosti, kožné problémy ako akné, časté vírusové ochorenia a navyše aj sezónna nádcha. Tieto stavy viedli do bludných kruhov. Posielali ma z jednej ambulancie do druhej. Absolvovala som mnoho vyšetrení u rôznych špecialistov,“ spomína Dagmar na svoje prvé diagnózy.

Pečeňové testy odhalili napríklad Gilbertov syndróm, teda zvýšené množstvo bilirubínu v krvi, detská lekárka zistila prekonanú mononukleózu, ktorá sa primárne spája s Epsteinovým-Barrovej vírusom (EBV). „Kolonoskopické vyšetrenia u gastroenterológa zase zistili nešpecifický zápal v sliznici hrubého čreva. Nakoniec to vyvrcholilo ekzémom, teda atopickou dermatitídou a zis­tenou silnou intoleranciou na lak­tózu,“ prezrádza zo svojho na vtedajší vek tučného chorobopisu.