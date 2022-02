Lekári sú zhrození: Ak tiež robíte na WC toto, prestaňte! Riskujete zdravie

V súčasnom svete technológii nie je nezvyčajné, že ľudia chodia s telefónom všade. Dokonca aj na záchod. Vedci zistili, že viac ako polovica Britov používa mobil na toalete. U Američanov to bolo až zarážajúcich 75 %. Ako by dopadli Slováci?

Určite nejde o maximálne využiť času a doktori sú z toho zhrození. Ani netušíte, ako riskujete zdravie.

Nálož baktérii

Na isté miesta by sme telefón naozaj nemali brať. Zdroj: Shutterstock

Ešte predtým ako si so sebou najbližiše zoberiete na tolateu mobil, nezabúdajte, že mikroskopické čiastočky vzduchu a vody sa môžu dostať do záhybov telefónu. Obaly na smartfóny sú najčastejšie z gumy, ktorá je pohostinným miestom pre baktérie.

Na záchodovej doske, splachovači či na kľučke dverí sa nachádza množstvo bacilov, ako salomnela, E.coli, šigela a kampylobakter. Rovnako riskujete šírenie vírusov črevnej chrípky a stafylokoka, ktoré sa ľahko prenášajú z pevných povrchov.

Najľahšia cesta

Rady lekárov sú jasné: Nenoste si so sebou telefón na WC, najmä nie na tie verejné! Aj keď ho nebuedete práve používať, baktérie sa naň môžu aj tak veľmi ľahko nalepiť. Okrem toho, mnohí používajú mobil aj pri jedle a to je najjednoduchšia cesta, ako dostať baktérie rovno do úst.

Nezabúdajte na pravidelné umývanie rúk a dezinfekciu mobilu. A určite neurobíe zle, ak si ruky umyjete, aj keď sa dotknete smartfónu niekoho iného.

Telefón s vami na WC chodiť nemusí a rovnako ho nemusíte mať položený ani rovno pri tanieri! Zdroj: Shutterstock

Nielen baktérie

S mobilom na WC si môžete zarábať aj na problém s hemoroidmi. Dôvodom je skutočnosť, že s telefónom v ruke máme tendenciu sa príliš neponáhľať a potom sme na toalete oveľa dlhšie, než by to bolo potrebné. Dlhšie sedenie však zvyšuje tlak v žilách konečníka, čo môže viesť k výskytu hemoroidov.