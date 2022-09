Kyslú kapustu majte poruke! 5 dôvodov, prečo si ju dať namiesto liekov

Dobrá správa je, že ste boli na odberoch krvi, predpokladám, že lekár vám dal vyšetriť aj parametre, ktoré by mohli súvisieť so zvýšenou tvorbou modrín. Výsledky, ako píšete, boli v poriadku. Na zvýšenej tvorbe modrín sa okrem iného môže podieľať aj stav cievnej steny. Jej kvalita sa u jednotlivcov odlišuje. Niekedy sa môže prechodne zhoršovať pri nedostatku niektorých živín, stopových prvkov či vitamínov. Najčastejšie je na príčine nedostatok rutínu a vitamínu C. Rutín je bioflavonoid a antioxidant, a jeho bohatým zdrojom je pohánka. Ak môžete, konzumujte ju ako prílohu či kašu, prípadne vo forme výživového doplnku. Užívajte aj vitamín C v lipozómovej forme, ktorá sa najlepšie vstrebáva. Prípadne si v lekárni kúpte voľne dostupné vazoprotektívum, teda liek s ochranným vplyvom na cievy, s obsahom trihydrátu rutozidu a kyseliny askorbovej.