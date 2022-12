Kúpili ste naozaj med, či len rozpustený cukor? Takto to zistíte

„Všeobecne platí, že najlepšie je kupovať med priamo od včelára,“ hovorí Radka Stolariková, riaditeľka Strednej lesníckej školy v Žluticiach, kde je včelárstvo jedným zo študijných odborov.

Kvalitný med podľa nej najlepšie spoznáte podľa toho, že časom skryštalizuje, na rozdiel od riedeného medu, ​​v ktorom kryštalizácii bráni fruktóza alebo ďalšie pridané látky. Nájdu sa pritom ľudia, ktorí sa mylne domnievajú, že keď med skryštalizuje, je pokazený. Pritom ho stačí v pohári zohriať pri teplote do 35 až 40 stupňov a o pár minút je zase tekutý.

„Med by nemal mať príliš tmavú farbu, pretože pokiaľ ju má, je veľká pravdepodobnosť, že ho dofarbili, napríklad karamelom. To sa však netýka tmavších medovicových druhov. Kvalitný med sa zároveň nikdy neoddeľuje do vrstiev,“ dodáva Radka Stolariková. Niekedy sa podľa odborníčky môže po otvorení pohára s kvalitným medom objaviť na povrchu pena. Ani tej sa však netreba báť, práve naopak: sú to vyzrážané bielkoviny a peľ, takže vlastne ide o akúsi medovú smotanu, ktorá obsahuje výživovo najcennejšie a zdravotne najprospešnejšie látky.

