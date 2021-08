S ktorými čajmi sa dá schudnúť? TIETO 4 sú tutovka

V každom supermatrkete nájdete v čajovej sekcii aj nejaký "čaj na chudnutie". To je presne ten, ktorý nepotrebujete. Ak chcete schudnúť a mať istotu, že do seba nelejete niečo podozrivé, stavte na niektorý z týchto štyroch úplne normálnych čajov.

1. Zelený čaj

O ňom ste už isto čítali, že zlepšuje metabolizmus a tým pomáha spaľovať kalórie. Ak si to chcete "pozichrovať", kúpte si jeho síce drahšiu, no ešte účinnejšiu verziu, a to čak matcha. Je to 100-percentný zelený čaj v prášku, takže okrem vody, ktorá sa bežne z čaju vyluhuje, pijete pri konzumácii čaju matcha aj samotné rozdrvené čajové lístky. V jednej šálke tak vypijete skoncentrovaných asi 10 šálok bežného zeleného čaju. Vyššie množstvo tanínu aktívne zrýchľuje metabolizmus, čo je skvelé najmä v prvej fáze chudnutia.