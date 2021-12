Ktoré jedlá vám podľa horoskopu nesvedčia a ktoré si môžete dopriať?

Krátkozrakosť býva často dedičná. Tak ako píšete, máte to v rodine. Stredný typ krátkozrakosti (to je typ u Vášho syna) začína v detskom veku a postupne narastá až do obdobia okolo 20. roku života. Môže dosahovať približne od -4 do -7 dioptrií. Po 20. roku života sa progresia krátkozrakosti výrazne spomalí, ale ešte stále môže mierne narastať aj do 35. roku života. Preto je nevyhnutné, aby deti do 18 rokov s krátkozrakosťou chodili na pravidelné očné kontroly minimálne raz ročne. A podľa potreby sa im upravovali, teda zvyšovali dioptrie. Krátkozrakosť sa časom nezlepší. Podstatou krátkozrakosti je predlžovanie očnej gule. Tým, že sa oko predlžuje a nezastavilo sa v raste, predlžuje sa predozadná os oka. Lúče, ktoré dopadajú do oka, sa lámu pred sietnicou, a preto vzniká neostrý obraz. Ak pred oko dáme mínusové sklo, takzvanú rozptylku, lúče sa rozptýlia a zalomia presne na sietnicu. Obraz sa tak zaostrí. V dnešnej dobe máme k dispozícii aj kontaktné šošovky, ktoré syn môže začať časom nosiť. V prípade, ak bude mať po 20. roku života stabilné dioptrie, tak môže zvažovať aj bezbolestné, bezpečné a rýchle laserové operačné odstránenie dioptrií s využitím femtosekundového lasera. V tomto prípade je však dôležité dbať na precízne vstupné vyšetrenie a výber samotnej kliniky.