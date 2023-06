Ktorú zmrzlinu máte najradšej? PRÍCHUŤ prezradí tajomstvá vašej osobnosti

Aspoň tak to tvrdí austrálsky neurológ a autor Alan Hirsch, ktorý založil nadáciu Liečba chuťou a čuchom. Ten na niekoľkých psychiatrických testoch ukázal, že osobnostné črty a preferencie jedla spolu súvisia. A význam má údajne aj to, akú zmrzlinu si obľúbite v detstve. Tá vám totiž údajne poväčšine už ostane.

NEVÝHODA: Jedna dávka vanilkovej zmrzliny obsahuje až 25mg cholesterolu. Zdroj: Shutterstock

Čo by ste si pomysleli o tých, ktorí najviac obľubujú tradičné príchute? Lebo možno je to práve naopak. Ako pre redakciu Báječnej ženy povedala známa bratislavská zmrzlinárka, nie všetky deti si vyberajú sladké a čokoládové chute, ako by sme mohli predpokladať, ale naopak, skôr výrazné a kyslé. Všeobecne idú v obľúbenej zmrzlinárni hlavného mesta najviac na dračku jahodový sorbet, mango, čokoláda, cookies a citrón. A aká je tá vaša?

Čokoláda – Zvodkyňa

Ak si najčastejšie nakladáte do kornútika lahodne sladký čokoládový kopček, veľmi pravdepodobne budete dáma so sklonom k flirtovaniu a zvádzaniu. Máte zmysel pre vášeň a dramatično, ale ste aj veľmi vnímavá.

Jahodová – Utiahnutá

V štúdii neurológ tvrdí, že fanúšičky jahodovej zmrzliny boli často tolerantné, oddané a introvertné, pričom k životu pristupovali skôr logicky a premyslene.

