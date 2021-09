Ktorému znameniu si sadá stres na žalúdok a u ktorého sú ohrozené obličky?

Baran

Problémy vám môže spôsobiť fakt, že často ignorujete príznaky nielen alergií, ale aj iných ochorení, tak dlho, ako je to len možné. Prekvapuje vás aj alergická nádcha. Hoci sa objavuje každý rok v tom istom čase, vytrvalo sa tvárite, že je to náhoda. K lekárovi a prípadným liekom vás doženie až to, keď stratíte čuch.

NÁŠ TIP: Preplachujte si dutiny slanými roztokmi najmä v peľovej sezóne.