Ktorá špargľa je zdravšia? Vyhráva biela alebo zelená?

Špargľa je vo všeobecnosti bohatá na vitamín C, E a betakarotén, ako aj vitamíny skupiny B, ktoré majú pozitívny vplyv na nervový systém. Nájdete v nej i vitamín K. Podľa nemeckého spolkového centra pre výživu už 500 gramov špargle pokryje dennú potrebu vitamínu C a 80 percent dennej dávky vitamínu E. Toto množstvo pokryje i odporúčanú dennú dávku dôležitého minerálu, draslíka, ktorý znižuje vysoký krvný tlak.

Vylepší nielen trávenie

Špargľa je bohatá i na kyselinu listovú, ktorá je dôležitá pre správnu krvotvorbu a zároveň je výbornou prevenciou pred ochoreniami srdca a krvného obehu. Navyše je významný obsah vápnika a fosforu. Nájdete v nej aj horčík, sodík či železo. Nielen trávenie poteší vysoký podiel vlákniny. Črevnú mikroflóru posilňuje vláknina inulín. Kyselina listová v kombinácii s vitamínom C stabilizuje črevnú sliznicu. Vápnik a horčík posilňujú kosti. Špargľu možno označiť za vitamínovú bombu. Vitamín C posilní imunitný systém a doplní ho dôležitý antioxidant, vitamín E. Zeleniny navyše pôsobí močopudne.

Ktorá je zdravšia?

Na rozdiel od bielej špargle, zelená rastie nad zemou. Jej výrazná farba pochádza z rastlinného pigmentu chlorofylu, ktorý vzniká vďaka slnku. Zelená špargľa obsahuje viac vitamínov A, E a C a tiež betakaroténu ako biela. Trikrát vyšší je i obsah kyseliny listovej. Z hľadiska zdravia má tak navrch. Bez ohľadu na farbu, sú však všetky odrody špargle veľmi zdravé. Vďaka vysokému obsahu vody, vyše deväťdesiat percent, sú navyše nízkokalorické. Využite sezónu naplno a vychutnajte si špargľu najmä z miestnych zdrojov.



Diagnóza, ktorej špargľa nesvedčí

Hoci je špargľa zdravá, treba si dávať pozor na jej príjem, ak vás trápi dna. Obsahuje totiž veľa purínov. Radšej ju nekombinujte ani s alkoholom, ani s mäsom, ktoré sú tiež bohaté na puríny. Ako spoznáte čerstvú špargľu? Mala by voniať sviežo, trochu sa lesknúť a po stlačení jej konca by z neho mala vytiecť šťava. Čerstvá špargľa vydrží v chladničke dva až tri dni. Uskladňujte ju neolúpanú a zabalenú do vlhkej utierky.