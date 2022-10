Ktorá spánková poloha zaťažuje srdce a ktorá uľaví chrbtu?

Telo sa nedokáže uvoľniť, mozog si neoddýchne a my začíname chradnúť. Sú polohy pri spánku, čo nám škodia a ktoré pomáhajú.

Zúžené cesty

Najčastejšou spánkovou poruchou je zlé dýchanie. Príčinou je zúženie dýchacích ciest v spánku. Problém je mohokrát v nepriechodnosti dýchacích ciest. Ťažkosti môže spôsobovať aj zväčšený jazyk kvôli chorobe, zväčšené mandle, ktoré bránia ľahkému dýchaniu. Chrápanie sa vyskytuje často v prípade nadváhy či obezity, kedy na krk tlačí tuk.

To, či budete chrápať menej alebo viac závisí od polohy, v ktorej spíte. Ak na chrbte, bude chrapot výraznejší. V tejto polohe sa najviac zužujú dýchacie cesty a sánka padá dozadu. Oddych majú aj svaly. Nepracujú ani tie na tvári a krku, ktoré by mali zabezpečiť, aby ste opäť správne dýchali. Spánku na chrbte sa snažte vyhnúť, aj v prípade, ak máte nádchu a spíte s otvorenými ústami. Treba však priznať, že spánok na chrbte je ideálny pre ľudí, ktorí trpia bolesťami kĺbov. Uvoľníte si plecia, chrbát či krk, telesná hmotnosť sa rovnomerne rozloží.

Anketa Ako najradšej spíte? na chrbte 8% 8%

na bruchu 19% 19%

na boku 73% 73% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Najlepšie pozície

Ideálny je spánok na boku, v takzvanej stabilizovanej polohe, ktorú označujú aj lekári za najpríjemnejšiu pre telo. Naopak, vyhnite sa spánku na bruchu s otočenou hlavou na stranu. Zužujete si totiž cievy na krku, ktoré vedú do srdca. Spôsobuje to neskôr rôzne srdcové arytmie. Spánok na bruchu neprospieva ani zubom. V tejto pozícii vzniká tlak na spodnú sánku, ktorá sa tak posúva mierne vpred, čo vyústi k väčšiemu tlaku na zuby. Na ľahu na bruchu narušujete aj prirodzené zakrivenie chrbtice.

Spíte ako bábätko?

Spánok ako bábätko sa odporúča v prípade, ak máte žalúdočné problémy. Treba na boku trochu skrčiť nohy do prenatálnej polohy. Ideálna poloha je to aj pre toho, kto má problém so žalúdočnými kyselinami. Najmä, ak spíte na ľavom boku. Zároveň si výborne uvoľníte spodnú časť chrbta.

Pozor na gauč

Sú rozličné polohy, v ktorých môžete zaspávať. Stáva sa aj vám, že zaspíte pokrútení na gauči pri televízii? Nerobte to často. Z takýchto polôh môžu vznikať bolesti chrbtice, jej pokrivenie, stuhnutie svalov, deformácia vnútorných orgánov. Ak sa náhodou zobúdzate často s bolesťami, alebo neviete zaspať, ani v jednej polohe, skúste navštíviť spánkové laboratórium, kde kompletne odsledujú činnosť vášho srdca, svalov, dýchanie, pohyby očí, pohyby dolných končatín a spánkové polohy.