Krutý horoskop: Úchylky i šialenstvo. Ktoré poruchy sú typické pre vaše znamenie?

Ideálne je pri prediabete naozaj schudnúť a zmeniť stravovanie. Ešte dôležitejšie je však udržať si hmotnosť a už sa nevracať k starým návykom. Nie je nevyhnutné, aby ste sa úplne vzdali sacharidov. Celkovo jedzte menej a dajte si pozor na množstvo tukov, pretože tie zhoršujú inzulínovú citlivosť a významne prispievajú k riziku vzniku cukrovky. Denne by ste mali skonzumovať 30 g vlákniny - preferujte celozrnné potraviny, celozrnnú ryžu, vláknina je aj v zelenine a ovocí. Strava by mala byť prevažne rastlinného pôvodu, denne 1 porciu ovocia a 3-4 porcie surovej zeleniny. Mäso si vyberajte chudé hydinové, dvakrát do týždňa jedzte. Vyhýbajte sa vyprážaniu. Každý deň si dajte malú hrsť orechov či semienok. Obmedzte solenie, nejedzte sladené nealkoholické či alkoholické nápoje, vyhýbajte sa údeninám a spracovaným mäsovým výrobkom. Určite je najlepšie si jedlo pripraviť doma. Dôležité je aj zvýšiť fyzickú aktivitu, denne prejdite 10 000 krokov to je približne 5 až 7 km a 150 minút týždenne cvičte strednou až vysokou intenzitou.