Koľko ovocia treba zjesť, aby ste mali dosť vitamínov?

Snažte sa, aby ste si vychutnali počas sezóny najmä čerstvé ovocie. Má uchované všetky aktívne látky vrátane vitamínov, enzýmov, cukrov, ale i chuťových a aromatických látok. Koľko zjesť, aby ste mali dosť výživy?

Správna denná dávka

Podľa odporúčania odborníkov by ste mali ročne skonzumovať približne sto kilogramov ovocia, čo je viac ako štvrť kilogramu denne. Spolu so zeleninou tvorí totiž základ zdravej výživy i v prevencii mnohých chronických chorôb. Pri niektorých diagnózach treba byť pri výbere alebo úprave ovocia pozornejší. „Napríklad pri zápalových ochoreniach čreva alebo pri dráždivom čreve nie je vhodné konzumovať šupky a jadierka ani ovocie s vysokým podielom vlákniny,“ vysvetľuje odborníčka. „Vyšší obsah cukru z nášho ovocia majú napríklad jarabiny, šípky, čierne ríbezle, hrozno, ringloty, čerešne, z exotického najmä ďatle, banány, figy, mango a iné. Vysoký obsah cukru znamená vyššiu energetickú hodnotu, takže v prevencii obezity alebo pri snahe znížiť si hmotnosť, je lepšie dávať prednosť kyslejším druhom ovocia.“ S obsahom cukru musíte v rámci skladby diabetickej diéty počítať aj v prípade, ak trpíte cukrovkou. Sladké druhy treba v tomto prípade obmedzovať.

Ktoré je najlepšie?

Nedá sa určiť top letné ovocie. Každý druh má v niektorých položkách odlišné zloženie a aj zdravotný účinok jednotlivých druhov je rozmanitý. O všetkom rozhoduje viacero faktorov. „Napríklad obsah vitamínu C v ovocí závisí od druhu, odrody, spôsobu pestovania a najmä od stupňa zrelosti,“ vysvetľuje doktorka Jana Jurkovičová. „Zrením sa v ovocí obsah vitamínu C zvyšuje. Najvyšší obsah dosiahne v čase plnej zrelosti, potom postupne klesá.“

Dajte si ich pred spaním

Najmä počas horúcich dní je príjemne ochladené ovocie tým pravým osviežením. Po kúskoch melóna, ktorý už vypestujete aj v záhrade, často siahnete aj v podvečerných hodinách. Môže to byť problém? Závisí to len od vašich zvyklostí. „Ak vám to nespôsobuje tráviace ťažkosti, pokojne môžete ovocie konzumovať kedykoľvek v priebehu dňa, aj v podvečer,“ konštatuje doktorka Jana Jurkovičová. „Ak vám v noci nebude prekážať častejšia návšteva toalety, pochutnajte si aj na melóne. Niektoré druhy ovocia, napríklad višne, obsahujú dokonca väčšie množstvo melatonínu a uľahčia zaspávanie. Pred spaním sa preto odporúča konzumácia višní alebo višňovej šťavy.”

