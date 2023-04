Kedy treba pomôcť regenerácii pečene? A čo ju posilní?

V súvislosti s očistami sa často spomína pečeň. Potrebuje skutočne našu pomoc? Prezradí lekárka a zároveň pridá tip na celkové posilnenie organizmu.

Dáte si pohárik?

„Ak patríte k príležitostným ochutnávačom alkoholu, nepotrebujete alkoholový detox. Pečeň sa zregeneruje veľmi rýchlo, avšak čaj z pestreca mariánskeho by som odporučila všetkým. Tým, ktorí denne holdujú čo i len poháru vína, radím dať si na dva mesiace pauzu. Alkohol môžete nahradiť chutným čajom,“ nabáda na pozitívnu zmenu všeobecná lekárka MUDr. Michaela Gašpar Macháčová. Pre organizmus je ideálne, ak ho nevystavujete extrémom a celý rok sa snažíte držať zásad zdravej životosprávy. „Zdravo žiť je v podstate veľmi ľahké, len začiatky sú ťažké. Či už tomu hovoríte pôst, detox, alebo očista, vždy platí všetko s mierou. Vždy sa držte len v komfortnej zóne, inak vám to viac uškodí, ako pomôže. Rovnako nezabúdajte ani na to, že ruka v ruke s telesným ozdravovaním ide i to duševné,“ dodáva odborníčka.

Vyčistite si hlavu

Dnes je možno ešte dôležitejší ako detox tela ten psychický. „Každá práca prináša viac či menej stresu. Pod detoxom duše si predstavujem napríklad oddych vo vysokohorskom prostredí, spojený s prechádzkami, masážami. Prípadne odletieť za slnkom do exotiky. Ak si chcete poriadne vyčistiť hlavu, mali by ste si dopriať aspoň trojtýždňovú dovolenku. Po nej ešte pár dní zostať doma v dovolenkovom režime,“ približuje ideálnu predstavu Michaela Gašpar Macháčová. Kým si ju však budete môcť dopriať, pomôže vám pravidelné cvičenie a prechádzky na čerstvom vzduchu. Ideálna je napríklad joga. Podľa povahových čŕt môžete pokojne staviť aj na beh, cyklistiku alebo boxovanie. Hlavne si nájdite na pohybové koníčky pravidelne čas.

Vyskúšate jogu?

Podľa všeobecnej lekárky Michaely Gašpar Macháčovej je ideálnou očistou pre telo i dušu joga. „Odporúčam ju z vlastnej skúsenosti. Cvičím ju už viac ako desať rokov. Silným detoxom bola najmä hot joga. Vtedy cvičíte v miestnosti, v ktorej je horúci vlhký vzduch, okolo štyridsať stupňov Celzia. Po lekcii sme sa išli osprchovať, a ten pocit ľahkosti sa nedá ani opísať,“ približuje odborníčka. „Potom sme ešte relaxovali pri pohári s vodou a vyšším obsahom minerálov, ochutenej mätou.“ Čo sa týka potenia, efekt cvičenia sa vyrovná saune.