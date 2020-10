Nič nestíhate? Len žiadnu paniku! 8 tipov proti stresu

Zubné pasty by nemali vyvolať citlivosť zubov. Je však pravda, že bieliaci účinok väčšiny bieliacich zubných pást je založený na ich jemnom brúsnom účinku, od ktorého sa očakáva očistenie zuba od pigmentov z návykových látok a zo stravy. To môže mať na zub zjasňujúce účinky. Za istých okolností však tento brúsny efekt môže obnažiť mikrokanáliky zuboviny na krčku zuba, čo by mohlo spôsobiť citlivosť na studené a mechanické podnety. Riešením je prejsť na zubnú pastu typu „sensitive“ alebo „rapid“. V prípade pretrvávajúcej citlivosti navštíviť stomatológa, ktorý citlivý krčok ošetrí špeciálnym lakom.