Kalórie možno spaľovať aj bez cvičenia. Čo sa vyplatí robiť?

So spaľovaním kalórií môžete začať hneď ráno. Stačí, keď sa pri umývaní zubov začnete pohupovať zo špičiek na päty. Hoci to prinesie len malú úľavu v podobe 150 kJ, je to dobrý štart. Navyše, nenáročný pohyb prispieva k zdraviu cievneho systému. Ak je to možné, za povinnosťami sa vyberte pečo. Pre telo je chôdza najprirodzenejší pohyb, avšak musí byť aktívna, nie z nohy na nohu. Keď sa presúvate z domu do obchodu, práce alebo sa prechádzate v parku, udržujte tempo. Denne sa snažte venovať energickej prechádzke aspoň pätnásť minút. Pravidelná chôdza výborne posilňuje srdcovocievny systém. Mali by ste urobiť minimálne 10 000 krokov denne.

Neobíďte schody

Kedykoľvek sa naskytne príležitosť, vyberte sa pešo po schodoch. Za pätnásť minút výstupu spálite 525 kJ. Energické vystupovanie schodmi, dokáže konkurovať aerobiku. Zastavíte sa cestou domov v obchode? Či už ide o výber čerstvého ovocia a zeleniny, alebo hľadanie trička či sukne na leto, aj vtedy spaľujete kalóire. Hodina behania po obchodoch vám odoberie približne 960 kJ. Po príchode domov málokto leňoší, čakajú vám prredsa bežné práce. Aj pri týchto činnostiach môžete účinne spaľovať kalórie. Varenie, umývanie riadu, upratovanie bytu... Ak sa na tieto aktivity venujete približne hodinu, môžete spáliť ďalších 500 kJ.

Zatancujte si

Ak nemáte chuť na upratovanie, zatancujte si. Stačí si pustiť obľúbenú pesničku a zábava je tu! Kalorický výdaj pri tancovaní sa ľahko vyrovná umývaniu okien, čo je za hodinu činnosti asi 1250 kJ, ale bude to oveľa príjemnejšie. Tancovanie je príjemnou aktivitou, pri ktorej nielenže spaľujete kalórie, ale zažijete aj veľa zábavy. Rôzne tanečné štýly, ako je napríklad zumba, hip-hop, salsa alebo folklór, sú skvelým spôsobom, ako sa pohybovať, zlepšiť koordináciu a stratiť kalórie. Vo výhode pri spaľovaní domácich kalórií sú tí, ktorí majú záhradu. Pri hodine práce na čerstvom vzduchu, spálite od 400 kJ do 2000 kJ. Závisí to od toho, či rýľujete, kosíte trávnik, trháte burinu alebo vyhrabávate lísite. Pri pestrej práci v záhrade si posilníte chrbát, nohy, paže.

Dôležitá je zábava

Okrem pohybu vám pri spaľovaní kalórií pomôže aj úprimný smiech od srdca. Možno to nie je športová aktivita, ale stačí sa pätnásť minút smiať a hneď budete ľahší o 293 kJ. Navyše, smiech znižuje riziko srdcového infarktu. Skvelou príležitosťou na stretnutie s priateľmi, pri ktorom sa výborne zabavíte, je opekanie. Klasické opekanie, ktoré vyžaduje ohnisko a polienka, a preto ich treba narúbať. Ak ich narúbete viac, môžete mať zásoby na ďalšie opekania, a viac spálených kalórií.



