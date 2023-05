Jete túto zeleninu? Preto nechudnete, varuje lekárka

Čo tak si dať špenát? Uhorku? Jabĺčko? Ak vám škvŕka v bruchu, no do obeda ďaleko, možno aj vy zaháňate hlad „neškodnými" potravinami, z ktorých, ako dúfate, nepriberiete. No len aby ste sa neoklamali. Nezabudnite, že čím viac zjete, tým viac priberiete, nech je konzumovanou potravinou takmer čokoľvek.

Rozsiahlyvýskum vedcov z Harvardu na čele s epidemiologičkou Monicou Bertoia ukázal, že na tento mýtus ľudia môžu doplatiť nadváhou. Výskumníci skúmali súvislosti medzi zmenami v príjme konkrétneho ovocia a zeleniny zaznamenanými v stravovacích dotazníkoch vyplnených každé 4 roky a zmenami hmotnosti u 133 468 mužov a žien v USA, ktorých sledovali až 24 rokov.

Podľa ich výsledkov existujú konkrétne druhy zeleniny, z ktorých priberáte, alebo prinajmenšom vám bránia schudnúť. Organizmu je totiž viacmenej jedno, či zjete hamburger s vysokým glykemickým indexom, po ktorom cukor v tele vyletí rýchlo hore, a potom klesne, čo signalizuje šialeným hladom - alebo zeleninu s vysokým glykemickým indexom.

Nechceme vás odrádzať od konzumácie ovocia a zeleniny. Ak máte problémy s hmotnosťou, niektoré by ste však mali v strave obmedziť.Ktoré? Budete prekvapení. Pokračovanie na ďalšej strane.