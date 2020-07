Srdcová frekvencia je jeden zo základných parametrov funkcie srdca. „Kedysi sa za normálnu frekvenciu považovalo 75 až 80 úderov za minútu, dnes je to oveľa menej. Ak ste zdravý, mali by ste si v pokoji namerať najviac 60 až 70 úderov. Ideálne je jeden úder za sekundu. Zdôrazňujem však, že to platí v pokoji, teda ráno, prv než vstanete. Určite nie v práci, keď ste vystavení stresu. Ak si ráno viac ráz odmeriate hodnotu vyššiu ako 70 úderov za minútu, navštívte lekára,“ odporúča profesor MUDr. Ján Murín, CSc., z I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

„Pacienti, ktorí sa liečia na hypertenziu, ischemickú chorobu srdca alebo na iné srdcovo-cievne ochorenie, by mali v ideálnom prípade mať srdcovú frekvenciu najviac 55 až 60 úderov za minútu,“ zdôrazňuje kardiológ. Rýchlejší tep je totiž rizikový faktor, ktorý srdcovo-cievne ochorenie ešte väčšmi zhoršuje.

udiera srdce rýchlosťou okolo 130 úderov za minútu, tínedžerom asi 85. Ženy majú vyšší pulz než muži.

majú vyšší pulz než muži. Vytrvalostní športovci môžu mať v pokoji len 35 až 50 úderov za minútu.

Športovcom bije pomalšie

Ak sa pravidelne hýbete, pri fyzickej námahe vám frekvencia srdca stúpa pomalšie a potrebuje dlhší čas na to, aby dosiahla kritickú hranicu 180 a viac úderov za minútu. Naopak, ak celý deň sedíte, dokáže vám rozbehnúť srdce do divokého tempa obyčajný výstup na druhé poschodie. A upokojenie srdca, naopak, trvá oveľa dlhšie než u športovca.

Zabehnite pár desiatok metrov. Asi takto dychčí človek so srdcovým zlyhávaním napríklad pri umývaní riadu. Foto: Shutterstock

„Okrem fyzickej námahy a športovania zrýchľuje tep aj psychický stres, strach alebo vzrušenie. Ďalej niektoré lieky, nezdravá strava, nadváha, nedostatok pohybu, fajčenie, priveľa alkoholu a kávy.“

Ideál

60 až 70 úderov srdca za minútu je super. Pri kardiovaskulárnom ochorení len 55 až 60! Merať sa musí v pokoji. Maximálna srdcová frekvencia pri cvičení alebo pri tréningu má byť 220 mínus vek. Optimálna sa pohybuje medzi 65 až 80 % - ami tejto hodnoty. Ak máte nejaký problém s tlakom, so srdcom či s cievami, overte si to s lekárom!

Príčiny vysokého pulzu

Arytmia.

Hormonálna antikoncepcia.

Choroba štítnej žľazy.

Obezita.

Dlhodobý stres.

Priveľa kofeínu.

Nad 90 je zle!

Dlhodobo zvýšený pulz nad 90 až 100 úderov za minútu sa volá tachykardia a zvyčajne signalizuje, že niečo nie je v poriadku. Okrem kardiovaskulárnych ochorení môže príčina súvisieť aj s cukrovkou alebo s poruchami štítnej žľazy. Čo naozaj zvýšenú srdcovú frekvenciu spôsobuje, to ukáže diagnostické vyšetrenie u kardiológa alebo u internistu. Treba podstúpiť krvné testy a pokojové EKG, prípadne aj 24-hodinové monitorovanie srdcovej frekvencie, známe ako EKG holter.

Chronické srdcové zlyhávanie

Dlhodobo zvýšený pulz môže viesť ku chronickému srdcovému zlyhávaniu. Obyčajne ním trpia ľudia s rôznymi srdcovocievnymi ochoreniami ako ischemická choroba srdca, s chorými alebo s poškodenými srdcovými chlopňami, s chorobami srdcového svalu, s hypertenziou, fibriláciou predsiení či s vrodenými srdcovými chybami.

„Ak pomocou vhodných liekov znížime pacientom srdcovú frekvenciu v pokoji na 55 až 60 úderov za minútu, zníži sa ich riziko kardiovaskulárnej smrti, ako aj ostatných srdcovocievnych príhod,“ konštatuje profesor Murín. Podľa primárky však má fyzický pohyb u pacientov s chorobami srdca porovnateľnú terapeutickú silu ako užívanie tabletiek.

Ako spomaliť pulz?

Prejdite na nízkotučnú stravu, zahoďte cigarety, zabudnite na alkohol a kávu. Začnite sa hýbať. Ideálne sú vytrvalostné športy ako beh, nordic walking, plávanie, cyklistika a bežkovanie na lyžiach. Venujte sa im aspoň 40 minút 4 x týždenne.

