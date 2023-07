Je pre pokožku lepšie kúpanie v mori alebo bazéne?

Voda je v lete tým najpríjemnejším osviežením. Ako sa však pokožka vyrovná s každodenným kúpaním na dovolenke a prečo sa by ste pred plávaním nemali obísť sprchu na brehu?

Zmyte pot i maz

Ak ste sa rozhodli, ísť sa schladiť do bazéna, nevynechajte prvý dôležitý krok. Určite sa pred vstupom do vody osprchujte. „Z pokožky sa prirodzene uvoľňuje maz, pot a odumreté kožné bunky, preto je nevyhnutné, aby ste sa pred kúpaním v bazéne osprchovali. V opačnom prípade sa voda postupne znečisťuje a mení sa aj jej pH, čo môže viesť k nedostatočnému dezinfekčnému účinku chlóru a k premnoženiu patogénov,“ vysvetľuje dermatologička MUDr. Petra Mečiarová. Platí to aj pre domáce bazény, ktoré máte v záhrade a čistotu v nich udržujete napríklad pomocou tabliet chlóru.

Prirodzene vysušuje

Rituál so sprchovaním sa oplatí zopakovať aj potom, ako vyjdete z bazéna. Zmyjete nielen prípadné nečistoty, ale ochránite pokožku aj pred ďalším vysušovaním, za ktorým sa skrýva chlór. Ideálne sú gély s pH 5,5. Večer si nezabudnite celé telo nakrémovať. „Dlhší pobyt vo vode pokožku prirodzene vysušuje, preto použite hydratačné krémy,“ radí dermatologička. „Pri atopickom ekzéme je vhodný sprchovací olej. Určite sa do niekoľkých minút aj nakrémujte, aby nedošlo k vysušeniu a podráždeniu pokožky.“ Na sprchovanie používajte skôr vlažnú až mierne studenú vodu, aby ste ešte viac nenarušili pH pokožky. Zvyšky vody na tele len zľahka vysajte uterákom, nedrhnite sa ním. Vhodnými hydratačnými zložkami v krémoch sú napríklad urea alebo glycerín.

Vylepší ekzém?

Je pre pokožku prijateľnejšie? „Relaxačnejšie určite pôsobí už len pravidelný rytmus vĺn. Morská voda pokožku zmäkčuje a napomáha odlučovanie šupín. V kombinácii so slnečným žiarením ide o prirodzenú formu fototerapie, ktorou liečime rôzne kožné diagnózy,“ hovorí o skúsenostiach doktorka Petra Mečiarová. „Pobyt pri mori pomáha pri psoriáze, atopickom ekzéme alebo akné. Často sa ochorenie stabilizuje aj na niekoľko mesiacov.“ Okrem morskej soli a slnečného žiarenia efekt podporuje prímorské prostredie bez prachu, alergénov, vybehnutie z každodennej rutiny a oddychový režim. To všetko môže skutočne vplývať na stav ekzémov.

Ktoré sú najlepšie?

Výhodou morskej vody sú aj rôzne minerálne a stopové prvky, ktoré majú protizápalové účinky. „Moria sa odlišujú ich koncentráciou, slanosťou i teplotou. Ideálny pre liečbu kožných ochorení je pobyt pri Mŕtvom a Jadranskom mori, ktoré majú koncentráciu najvyššiu,“ pridáva tip odborníčka. „Vhodnejšie sú kamienkové pláže, piesok v kombinácii s morskou soľou môže pokožku dráždiť.“ Rozhodli ste sa, že si morskú vodu z pokožky nezmyjete, aby ste zosilnili jej pozitívny účinok? Hoci je nepopierateľný, po čase vysušuje pokožku rovnako ako každá voda. Zvoľte rovnaký postup ako po bazéne. Doprajte si sprchu a nakrémujte sa. Pokojne môžete siahnuť po prípravkoch po opaľovaní, ktoré podporia rýchlejšiu regeneráciu.

Sledujte kvalitu

Špeciálnou kategóriou sú prírodné jazerá. Zamerať sa oplatí na kvalitu vodných plôch. „Pri kúpaní v prírodných jazerách je dôležité sledovať aktuálne odporúčania hygienikov. Počas sezóny pravidelne skúmajú kvalitu vody a jej mikrobiologickú a biologickú kontamináciu,“ zdôrazňuje doktorka Petra Mečiarová. „Zisťujú prípadné znečistenie fekáliami, sinicami alebo odpadovými látkami.“ Aktualizáciu údajov môžete sledovať na stránke Úradu verejného zdravotníctva

Počuli ste už náš podcast?