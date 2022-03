Japonská metóda chudnutia dýchaním, neuveriteľný efekt

Počuli ste už o metóde chudnutia pomocou špeciálneho dýchania? Vymyslel ju pred pár rokmi japonský herec Miki Ryosuke. Ide o kombináciu dýchania a zatínania svalov. V angličtine je známa ako long breath diet - diéta dlhého dychu. Ryosuke tvrdí, že za 7 týždňov schudol len vďaka tomu 12 kilogramov a ubudlo mu 13 centimetrov okolo pása. Podľa neho stačí, ak sa tejto metóde venujete každý deň iba 2 až 5 minút!

Kratší nádych, dlhý výdych

Najefektívnejšie cvičenie by malo vyzerať takto: položte ľavú nohu pred pravú, väčšina váhy tela má spočívať na zadnej nohe. Spevnite zadok, úplne na ňom zatnite svaly, jednu ruku si položte na brucho a druhú na spodnú časť chrbta, aby ste si skontrolovali, že stojíte úplne rovno. Potom zdvihnite ruky nad hlavu a vdychujte nosom 3 sekundy, následne ruky spustite pred seba a prudko vydychujte z úst 7 sekúnd. Zopakujte 6x za sebou, čo bude trvať zhruba 2 minúty.



Ako na to si pozrite napríklad tu:

Pevnejšie svaly, štíhlejší pás

Toto na pohľad jednoduché cvičenie môže fungovať, pretože zapája svaly stredu tela okolo chrbtice, takzvané jadro či korzet. Tieto svaly totiž budú pracovať v dôsledku hlbokého nádychu a ešte dlhšieho výdychu. No hoci sa to zdá úplne triviálne, nie je to tak. Už po 3 sekundách nezostane v pľúcach prakticky žiadny vzduch a budete mať pocit, že sa trochu dusíte. Natrénovať si správny spôsob cvičenia môže chvíľku trvať, no nemátečo stratiť, jedine získať. Možno aj pár kíl dolu a pár centimetrov v páse preč!