Jablko vám môže pomôcť pri chudnutí. Kedy si ho servírovať?

Jabĺk sa nemusíte vzdávať ani vtedy, ak ste sa rozhodli zhodiť pár kilogramov. Za určitých podmienok môže byť toto ovocie pri zhadzovaní kilogramov dokonca nápomocné.

Správne načasovanie

„Jedlo by sme mali začínať kúskom bielkoviny. To zabezpečí, že cukry, ktoré obsahujú jablká, sa do krvného obehu dostávajú postupne. Udržujú tak stabilnú hladinu inzulínu a budete mať dlhšie pocit sýtosti,“ vysvetľuje pravidlá výživová poradkyňa Katarína Grich. Dôležité je aj správne načasovanie. Pri redukcii hmotnosti je podľa odborníčky vhodnejšie jesť jablko spolu s hlavným jedlom. Na raňajky si ich nakrájajte do jogurtu, k obedu si ich môžete servírovať ako dezert, napríklad s mletým makom. Nejedzte ich však na desiatu ani olovrant.

Trik pre alergikov

Mali ste už po konzumácii jabĺk nepríjemnú reakciu, opuchli vám pery, začali brnieť ústa alebo sa objavili vyrážky? Ani vy sa nemusíte ovocia úplne vzdať. „Jablká dôkladne umyte, zbavte šupky, prípadne aj jadierok, a mierne tepelne upravte. Môžete ich spariť alebo zapiecť na nízkej teplote,“ približuje praktický trik Katarína Grich.

Odstránite tak bielkoviny, prípadne chemikálie na šupke a v nej, rovnako i v jadierkach. V tomto prípade je ideálne, ak si kupujete jablká zo zdroja, ktorý dôverne poznáte, vrátane samotného pestovania. Tepelná úprava zároveň naruší komplexnú formu cukrov, takže ovocie sa stane ľahko stráviteľným.